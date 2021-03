Raport: Nauka zdalna powoduje znaczne zaległości w nauce. MEiN zapewnia, że pomoże uczniom

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, na system nauczania zdalnego przejdą także najmłodsi uczniowie. Szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do 9 kwietnia.

77 proc. osób uważa, że szkoły nie są przegotowane do zdalnego nauczania

Z najnowszego badania „Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?” wynika, że w ciągu ostatniego półrocza dwukrotnie wzrosła liczba osób pozytywnie oceniających przygotowanie placówek edukacyjnych do nauki zdalnej, jednak nadal nie ma ich wiele - tylko 23 proc. Niemal 77 proc. ankietowanych uważa, że placówki edukacyjne, mimo funkcjonowania od roku w formie zdalnej, nadal nie są do tego przygotowane – jednak w tożsamym badaniu przeprowadzanym we wrześniu ur. roku było to 86 proc., można więc mówić o pewnej poprawie nastrojów.