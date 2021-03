Mateusz Morawiecki o pandemii koronawirusa: Najpóźniej w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia na kolejne dwa tygodnie

- Z punktu widzenia obostrzeń, podejmujemy decyzje w oparciu o kilka parametrów równocześnie. Po pierwsze, tendencja dotycząca wzrostu zakażeń. Liczba osób hospitalizowanych to kolejne kryterium. Kolejne to zgony pacjentów i liczba łóżek respiratorowych. Bierzemy też pod uwagę to, co dzieje się w krajach nas otaczających – mówił.