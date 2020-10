Kolejne protesty w Warszawie. Relacja na żywo, utrudnienia 28.10: Rolnicy zablokują stolicę, Strajk Kobiet przed siedzibą Ordo Iuris

Protest będzie różnił się od dotychczasowych akcji rolników. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak tym razem wzywa do blokowania ulic stolicy samochodami osobowymi. Rolnicy zamierzają przejechać przed Sejm, by tam wyrazić swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tzw. Piątki dla zwierząt.

"Nie oddamy tego na co bardzo długo pracowaliśmy. Nie ma zgody na milczącą śmierć polskiego rolnictwa. Nie zgodzimy się na zamknięcie ani jednego gospodarstwa! (...) Rządzący nauczyli się z nikim nie rozmawiać. To jest ich sposób na rozwiązywanie problemów w Polsce - przeczekać i ludzie się zmęczą. Nie!" - pisze na facebookowym profilu ruchu Michał Kołodziejczak.

Kobiety nie odpuszczają. Strajk w zakładach pracy i kolejne protesty

Ogólnopolski Strajk Kobiet zachęcał uczestników ostatnich manifestacji, aby w środę, 28 września nie szli do pracy. "Bierzemy urlop na żądanie. Bierzemy urlop bezpłatny. Bierzemy urlop na oddanie krwi. Zamykamy firmę, sklep, punkt handlowy" - napisano w zapowiedzi. To kolejna z form sprzeciwu dla wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo do aborcji. Podobne protesty odbywają się w środę także w szkołach i na uniwersytetach, niektóre uczelnie wyższe oficjalnie zwolniły studentki z zajęć.

Solidarność z taką formą protestu zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Będę przychylnie podchodzić do kobiet, które będą chciały uczestnicy w zgromadzeniu w walce o swoje prawa. Zorganizujemy tak pracę UM, żeby nie wpływało to na jego funkcjonowanie - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Strajk Kobiet nie rezygnuje także z organizowania manifestacji. W środę ma się ona rozpocząć o godz. 13 przed siedzibą Ordo Iuris przy ul. Zielnej 39. Stamtąd protestujący ponownie udadzą się przed budynek Sejmu. O godz. 18 przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego rozpocząć ma się strajk studentek. Na najbliższy piątek zapowiedziano wielką demonstrację w stolicy, która ma być kulminacją dotychczasowych protestów.