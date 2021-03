KO i KP-PSL przedstawiły wspólnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich

Poseł Paszyk wyjaśnił, że przedstawiciele jego klubu odbyli ze Sławomirem Patyra rozmowę i zgadzają się z nim wielu kwestiach, m.in. co do tego jak powinien funkcjonować urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, czy „jaki styl sprawowania powinien cechować RPO”.

- Zgadzamy się również co do jednoznacznie krytycznej oceny tego, w jaki sposób dzisiaj obecna władza demontuje instytucje demokratycznego państwa prawnego – mówił polityk.