Poseł Bartłomiej Wróblewski nowym kandydatem PiS na RPO

Sondaż: Większość Polaków chce by 14. emerytura była wypłacana co roku

Zamieszanie w PSL w związku z nowym kandydatem

Do kandydatury Wróblewskiego odniósł się pozytywnie senator PSL Jan Libicki. - Skoro zostałem wywołany do tablicy to informuję że skłaniam się do poparcia posła Wróblewskiego. Myślę że dla wszystkich którzy mnie znają nie jest to specjalne zaskoczenie. Pozdrawiam – oświadczył na Twitterze.