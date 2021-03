Bodnar o restrykcjach: Działania rządu narażają skarb państwa na odszkodowania

Zaznaczył, że tym razem regionalne obostrzenia zostały zapowiedziane z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dodał, że rząd nie zaskoczył „z dnia na dzień” poszczególnych branż, jak bywało to w przeszłości. - Były takie momenty, że zarządzenia były wydawane od godz. 23.00 i obowiązywały od następnego dnia. Działaliśmy na bazie jakiś prezentacji powerpointowej Ministerstwa Zdrowia bądź prezesa Rady Ministrów - mówił.

Bodnar: Działania rządu narażają skarb państwa na odszkodowania

RPO wskazał również, że niewprowadzanie stanu klęski żywiołowej zdecydowanie ogranicza rząd w zakresie regulowania aktualnej sytuacji. - To co robi rząd, to dokonuje zazwyczaj, nie na bazie twardej, prawnej, tylko na bazie rozporządzeń, które mają czasami bardzo wątpliwą podstawę ustawową – tłumaczył.