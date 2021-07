Kaczyński ogłasza wspólną deklarację z Orbanem i Le Pen dot. przyszłości UE

Prezes PiS wskazał, że ugrupowań, które zdecydowały się na podpisanie deklaracji jest około 10. - Z tym że dwie z nich włoskie, to znaczy Bracia Włoscy, pani Meloni, liga pana Salviniego, w Hiszpanii Vox pana Abascala, we Francji Zgromadzenie Narodowe pani Le Pen, Fidesz na Węgrzech i w Polsce PiS, ale powtarzam, tych partii jest więcej – wymieniał.

Kaczyński: Konwencja o przyszłości Europy ma niejasne cele

Jarosław Kaczyński oświadczył, że powodem podpisania deklaracji właśnie teraz jest rozpoczynająca się konwencja w sprawie przyszłości Europy. - Ma ona niejasne cele, niezbyt jasną strukturę, różnego rodzaju spotkania, panele. Nie bardzo wiadomo, co z tego ma wyjść, ale można przypuszczać, że to chodzi o pogłębienie tych procesów, które w naszym przeświadczeniu, to przeświadczenie wspólne, nie prowadzą do rozwoju UE, Europy, ale prowadzą do głębokiego kryzysu, który zresztą już trwa. Prowadzą do zjawisk, które z założeniami twórców UE, a także praktyką pierwszych lat czy nawet dziesięcioleci UE nie mają nic wspólnego – mówił lider PiS.