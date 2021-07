Lech Kołakowski wraca do klubu PiS. Kaczyński: "Nawet w rodzinach zdarzają się trudniejsze momenty"

Lech Kołakowski we wrześniu 2020 r. został zwieszony przez Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka partii za złamanie dyscypliny klubowej - głosował przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

W listopadzie ubr.r. Kołakowski zapowiedział, że wystąpi z PiS, co uczynił tydzień później. Został posłem niezrzeszonym, a w czerwcu b.r. dołączył do Partii Republikańskiej Adama Bielana.

W czwartek Jarosław Kaczyński oświadczył, że Lech Kołakowski wraca do klubu PiS. Tym samym partia ponownie ma 230 posłów. - Sądzę, że niedługo będzie miał więcej. Poseł Lech Kołakowski przechodzi z powrotem do naszego klubu. Co prawda już jako przedstawiciel Partii Republikańskiej, ale przechodzi z powodów merytorycznych – mówił lider PiS.

Dodał, że Kołakowski „zabiegał o pewne sprawy dla polskiego rolnictwa”. - Te postulaty są naprawdę warte nie tylko zastanowienia, ale także przyjęcia i to jest ta merytoryczna płaszczyzna naszego porozumienia i ta nasza bardzo długa, wspólna droga, bo my z panem posłem, z kolegą Lechem, znamy się już dobrze przeszło 30 lat i przez cały czas szliśmy razem. Nawet w rodzinach zdarzają się takie momenty trudniejsze i mijają zwykle, jeśli to dobra rodzina, a nasza formacja jest dobrą rodziną. Tak że bardzo dziękuję za tę decyzję, za te lata wspólnej drogi i to jest to, co chciałem państw przekazać – stwierdził Jarosław Kaczyński.