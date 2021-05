Joe Biden nakazał agencjom wywiadowczym zbadać pochodzenie koronawirusa. Raport za 90 dni

Administracja Bidena przyznała, że społeczność wywiadowcza USA jest podzielona co do pochodzenia wirusa - może to być laboratorium lub kontakt zwierzęcia z człowiekiem - i nikt nie jest tego pewien.

Początkowo wiązano wczesne przypadki Covid z rynkiem owo-ców morza w Wuhan, a naukowcy są przekonani, że wirus po raz pierwszy przeszedł na ludzi ze zwierząt. Jednak ostatnie doniesienia w USA sugerują, że przybywa dowodów, że wirus mógł wydostać się z laboratorium w Chinach. Pekin potępił te doniesienia i zasugerował, że mógł on pochodzić z laboratorium w USA.

Obecnie amerykańskie agencie skupiają się wokół dwóch prawdopodobnych scenariuszy, ale nie doszły do ostatecznych wniosków w tej kwestii – mówił Biden

W oświadczeniu Białego Domu Joe Biden powiedział, że po-prosił o raport na temat pochodzenia Covid-19 po objęciu urzędu, w tym czy powstał on w wyniku kontaktu człowieka z zakażonym zwierzęciem, czy doszło do wypadku w laboratorium.

Dlaczego prezydent Biden robi to teraz?

Być może nigdy nie poznamy całej prawdy o pochodzeniu wirusa, zwłaszcza jeśli Chiny nadal nie chcą współpracować. Biden obiecuje jednak przeprowadzenie pełnego dochodzenia, a jeśli USA znajdą dowody na wyciek wirusa z laboratorium, może to nadwerężyć stosunki między USA i Chinami.

Dlatego prezydent zwrócił się do agencji, aby podwoiły wy-siłki w celu zebrania i przeanalizowania informacji, które mogłyby przybliżyć nas do ostatecznego wniosku i złożyły mu raport w ciągu 90 dni.

Biden stwierdził też, że Stany Zjednoczone będą nadal współpracować z podobnie myślącymi partnerami na świecie, aby naciskać na Chiny, by wzięły one udział w pełnym, przejrzystym, międzynarodowym dochodzeniu opartym na dowodach i zapewniły dostęp do wszystkich dowodów.

Ale Washington Post oskarżył administrację Bidena o udaremnienie dochodzeń Kongresu w sprawie pochodzenia Covid-19, jednocześnie przekazując odpowiedzialność w tej sprawie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Oświadczenie Bidena pojawiło się po tym, jak CNN poinformowało wiosną, że administracja prezydenta zamknęła

dochodzenie Departamentu Stanu dotyczące tego, czy wirus mógł wyciec z laboratorium w Wuhan. W marcu WHO opublikowała raport, który powstał wspólnie z chińskimi naukowcami na temat pochodzenia Covid-19. Stwierdzono, że prawdopodobieństwo, że wszystko zaczęło się on w laboratorium, jest „niezwykle mało prawdopodobne”. WHO przyznała, że potrzebne są dalsze badania.

Ale pytania nie zniknęły, a ostatnie raporty przypisywane amerykańskim źródłom wywiadowczym mówią, że trzech

pracowników Instytutu Wirusologii w Wuhan trafiło do szpitala w listopadzie 2019 ,kilka tygodni przed tym, jak Chiny po-twierdziły pierwszy przypadek nowej choroby.