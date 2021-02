Niemiecki specjalista: przyczyną wybuchu pandemii koronawirusa był wypadek w laboratorium w Wuhan

Zdaniem niemieckiego naukowca z Hamburga profesora Roland Wiesendangera, zarówno liczba, jak i waga dowodów sprawiają, iż jest bardzo prawdopodobne, że źródłem pandemii koronawirusa był wypadek w laboratorium Institute of Virology w chińskim mieście Wuhan.

Profesor badał ten problem od stycznia 2020 do grudnia 2020. Prowadził badania, korzystając z różnych źródeł, literatury naukowej, artykułów w mediach drukowanych i internetowych oraz kontakty z kolegami z innych krajów.

W przeciwieństwie do wcześniejszych epidemii związanych z koronawirusem, takich jak SARS i MERS, do dziś , a więc ponad rok po wybuchu pandemii nie można zidentyfikować żadnego zwierzęcia, które mógłby umożliwić przenoszenie patogenów SARS-CoV-2 z nietoperzy na ludzi. Tym samym, jak zauważa profesor Teoria, że choroba pochodzi od zwierzęcia jest nieprawdopodobna.

Wiesendanger mówi o kolejnym dowodzie na to, że wirus wydostał się z laboratorium. To ogromna łatwość , z jaką nas atakuje. Dzieje się tak ze względu na specjalne wiązania komó-ek i białkowe wypustki wirusa. Wcześniejsze odmiany koronawirusów nie miały takich właściwości, co ma – zdaniem badacza – wskazywać na to, iż został on stworzony przez człowieka.