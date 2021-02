Jarosław Gowin chce wyrzucenia z Porozumienia m.in. Zbigniewa Gryglasa, Michała Cieślaka, Jacka Żalka i Włodzimierza Tomaszewskiego

Do tego dochodzi wiszący w powietrzu konflikt o tzw. ustawę o podatku od mediów i reklam. Porozumienie oświadczyło, że nie poprze projektu a wcześniej oświadczono też, że projekt nie był z nimi konsultowany. To było stanowisko Porozumienia Jarosława Gowina. Co innego mówi Adam Bielan, który oświadczył, że było stronnictwo informowane.

Co więcej, w Porozumieniu de facto funkcjonują dwa. Każde ma rzecznika. Porozumieniu Jarosława Gowina "rzecznikuje" Magdalena Sroka, a Porozumieniu Adama Bielana "rzecznikuje" Włodzimierz Tomaszewski.

Sam Jarosław Gowin wciąż milczy i nie wypowiada się na temat konfliktu w założonej przez siebie partii choć dość często występował na konferencjach prasowych dot. pomocy rządu dla branż poszkodowanych w wyniku pandemii.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel pytany w piątek w Sednie Sprawy w Radiu Plus o to, czy prezes Jarosław Kaczyński wypowie się w sprawie konfliktu w Porozumienia odpowiedział, że to suwerenny byt polityczny. - To oni decydują kto jest ich liderem. Kierownictwo PiS nie ma zamiaru się wtrącać. Liczymy, że nasi koalicyjni koledzy możliwie bezboleśnie tę sprawę rozstrzygną. My nie chcemy być sędzią w tej sprawie, nie będziemy się stawiać w roli arbitra, więc nie będziemy czegoś takiego robić.