Podatek od mediów i reklamy. Porozumienie Jarosława Gowina jest przeciw ustawie. Proponuje prace nad podatkiem dla gigantów technologicznych

Czy Porozumienie i Solidarna Polska uniemożliwią zmianę prawa? - Zacznijmy od tego, że coś, czego nie ma w tym momencie, to nie ma projektu. Te zapisy, ten plan jest w fazie naprawdę bardzo wczesnej, to jeszcze nawet nie jest etap konsultacji społecznych, to są takie prekonsultacje do 16 lutego trwają i warto, żeby o tym pamiętać, i jeśli chodzi o polityków, i jeśli chodzi o samych zainteresowanych, w tym wypadku media. To jest projekt, który powstaje w Ministerstwie Finansów i on dlatego między innymi został rozesłany z prośbą właśnie o konsultacje, o uwagi, żeby powstawał w duchu rozmowy. To, że druga strona zareagowała dość ostro, żeby nie użyć słowa histerycznie, no nic na to nie poradzimy. Jeśli chodzi o samą Zjednoczoną Prawicę to oczywiście będziemy rozmawiać, tak jak zawsze rozmawiamy w gronie ZP i myślę, że dojdziemy do konsensusu - powiedział.