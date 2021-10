Jak zaoszczędzić nawet 2,5 tys zł rocznie? To bardzo proste. "Na świecie rocznie wyrzucana jest 1/3 produkowanej żywności"

- Skala marnowania żywności na świecie, ale także w Polsce jest ogromna. Zazwyczaj jej powody są prozaiczne i w dużej mierze wynikają z niewiedzy lub braku świadomości. Chcemy wykorzystać naszą siłę i możliwość dotarcia do dużej grupy konsumentów, aby inspirować ich do takich zachowań, które przyczynią się do minimalizowania zjawiska marnowania żywności- mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Lidl Polska. - Raz do roku we wszystkich swoich sklepach przeprowadzamy kampanię zachęcającą klientów do racjonalnego gospodarowania żywnością- dodaje.