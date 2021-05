Gdzie spadnie chińska rakieta? Fragmenty Long March 5B mogą uderzyć w Ziemię. Sekretarz obrony USA: Nie mamy planu zestrzelenia tego obiektu

Prof. Łukasz Turski: Nie widzę żadnego powodu, żeby w kosmosie coś kolonizować. Nie zrobimy z Marsa Ziemi

Ameryka w postaci takich młodych wilków jak między innymi Elon Musk właśnie stanęła do wyzwania. I to jest fantastyczne. Mamy wszystkie narzędzia, aby problemy, jakie przed nami istnieją, pokonać. To będzie trudna praca, ale to właśnie jest typowo ludzkie – sprostać wyzwaniu – mówi prof. Łukasz Turski, fizyk, popularyzator nauki.