Wizjonerzy i ich marzenia. Czy ludzie zamieszkają kiedyś na Marsie?

Kto z nas nie oglądał „Marsjanina”! Ale jeśli ktoś jednak filmu nie widział, to krótkie streszczenie: mamy rok 2035, astronauta Mark Watney należy do sześcioosobowej załogi marsjańskiej misji Ares 3. Po niemal trzech tygodniach pobytu na Czerwonej Planecie, nad bazę Ares 3 nadciąga burza piaskowa, a te są tu częste i gwałtowne. Kataklizm zmusza członków ekspedycji do natychmiastowej ewakuacji do statku kosmicznego Hermes znajdującego się na orbicie planety i powrotu na Ziemię. Podczas drogi powrotnej Mark Watney zostaje uderzony i odrzucony przez lecące metalowe szczątki anteny. W jego skafandrze zostaje uszkodzony komputer monitorujący parametry biologiczne, więc reszta załogi myśli, że Mark zginął. Po krótkich poszukiwaniach ciała w szalejącej burzy pozostali astronauci podejmują decyzję o odlocie. Mark Watney jednak nie zginął, został tylko ranny. Kiedy odzyskuje przytomność, uświadamia sobie, że został sam na Marsie z niewielkimi zapasami jedzenia i wody, bez łączności z Ziemią. NASA i pozostali członkowie załogi Ares 3 uważają go za martwego, więc nie może liczyć na ratunek. Jest zdany wyłącznie na siebie. Mark jest inżynierem mechanikiem i botanikiem misji, więc rozpoczyna walkę o przetrwanie. Musi przeżyć na Marsie około czterech lat, bo wtedy na planetę powinna dotrzeć kolejna ekspedycja Ares 4.

- Widziała pani film „Marsjanin”? Opowiada o facecie, który mieszka na Marsie rok. I mieszkanie tam jest możliwe. Musielibyśmy mieć jednak dom, tlen, żywność, środki do przemieszczania się. Musielibyśmy mieć zabezpieczenia przed burzami pyłowymi, które na Marsie są częste i gwałtowne - mówi Marek Oramus, polski pisarz fantastyki i publicysta. - Nie moglibyśmy tam także zbyt długo przebywać. Bo Mars jest mały, ma małe przyciągnie, a siła grawitacji jest dwa i pół raza mniejsza niż na Ziemi. A to szkodzi naszemu układowi kostnemu i mięśniowemu - dodaje Marek Oremus.

- To nie lot na Marsa jest problemem. Trudniejsze będzie zbudowanie tam miasta - przyznał Elon Musk. Jego firma jest przekonana, że zbudowanie Starshipa, to tylko kwestia czasu. Pierwsze kilkaset osób będzie musiało zbudować na Marsie bazę, która pozwoli na przeżycie, w tym odpowiednią infrastrukturę do produkcji tlenu. Tlen jest potrzebny w ogromnych ilościach nie tylko do przeżycia, ale także jako paliwo rakietowe, bo też rakieta wykorzystuje silniki Raptor napędzane mieszanką ciekłego tlenu i nafty.

Podczas przemowy na streamie ExploreMars.org na Twitchu stwierdził, że zamierza wysłać na Czerwoną Planetę ludzi już w 2024 roku, do 2050 roku ma na Marsie powstać samowystarczalne miasto. Musk zamierza też stworzyć do tysiąca statków typu Starship, które miałyby stanowić kosmiczną flotyllę do przewożenia ludzi oraz materiałów na Marsa. Wiadomo, że osoby, które jako pierwsze wyruszą na Czerwoną Planetę, muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka takiej wyprawy, bo prawdopodobnie okupią taką podróż życiem.

Dlaczego właśnie Mars? Leży stosunkowo blisko Ziemi, panują tam warunki sprzyjające powstaniu ludzkiej kolonii, choćby z powodu temperatury jego powierzchni czy składu atmosfery. Dodajmy do tego długość dnia zbliżoną do tego na Ziemi, czy wspomnianą przez Marka Oramusa grawitację, która ułatwi na przykład podnoszenie ciężkich przedmiotów.

Po pierwszym eksperymencie dokonano kilku ulepszeń. Użyto tac wypełnionych mieszanką imitującą glebę księżycową i marsjańską zamiast małych doniczek, potem dodano materiału organicznego (świeżo ściętej trawy). To rozwiązało problem z podlewaniem, jaki botanicy mieli w pierwszym eksperymencie, a także z dodawaniem nawozu do gleby. Okazuje się też, że ziemia imitująca tę z Marsa ma wielki potencjał. Zebrane na marsjańskim gruncie warzywa na razie nie nadają się do spożycia - zawierają metale ciężkie, takie jak: ołów, arsen, rtęć, a także dużo żelaza. Dlatego ma dojść do trzeciej fazy eksperymentów. Ich zadaniem będzie zadbanie o bezpieczeństwo żywności. Rośliny hodowano w szklarni w warunkach stałej temperatury, wilgotności, światła i w atmosferze ziemskiej.

Na Marsie pewnie świetnie sprawdziłyby się farmy wertykalne, które znane są od lat. Co to takiego? Terminu „rolnictwo wertykalne” użył jako pierwszy już w 1915 roku Gilbert E. Bailey. Jego pierwotna propozycja - wysadzenie w powietrze części terenów rolnych i wykorzystanie ścian powstałych lejów powybuchowych (co miało powiększyć dostępny areał) na uprawy - brzmi absurdalnie, jednak sama idea przeniesienia rolnictwa w trzeci wymiar okazała się z perspektywy czasu trafiona. Zresztą, na podobnej zasadzie funkcjonowały uprawy tarasowe w świecie antycznym czy wiszące ogrody Semiramidy. Kenneth Yeang, zwany „ojcem zrównoważonych, bioklimatycznych budynków” zaprezentował w 1989 roku pierwszy znany koncept wieżowca bioklimatycznego - miejskiego budynku zeroenergetycznego o wielu funkcjach, z wertykalnymi tarasami do uprawy roślin włącznie. W kolejnych latach zajmował się projektowaniem tego typu wieżowców. Z kolei w 1999 roku Dickson Despommier w trakcie zajęć ze studentami Columbia University w Nowym Jorku zadał uczniom pytanie: jak poradzić sobie z problemami środowiskowymi w kontekście produkcji żywności? Studenci zaczęli opowiadać o uprawach na dachach budynków, na kolejnych zajęciach doszli do wniosku, że jeszcze lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie upraw roślin i hodowli zwierząt wewnątrz wielopoziomowych budynków, oczywiście przy zapewnieniu im odpowiednich warunków życia. Despomierre oszacował, że pojedynczy trzydziestopiętrowy wieżowiec mógłby zapewnić pożywienie dla około 50 tysięcy osób - co oznaczało, że około 160 takich budynków wyżywiłoby cały Nowy Jork.

Obecnie w miastach żyje 54 proc. światowej populacji ludzi - do 2050 roku odsetek ten zwiększy się do 66 procent. Będzie nas w ogóle więcej: do 2050 roku liczba ludzi wzrośnie z 6,9 mld do 9,2 mld. Tradycyjne rolnictwo jest coraz mniej wydajne. Tymczasem jego zamiennik wytwarza o 70 proc. więcej produktów rolnych i jednocześnie zużywa o prawie 90 proc. mniej wody.

Rynek rolnictwa pionowego, według raportu Allied Market Reasearch, osiągnął wartość 2,23 mld dolarów w 2018 roku, a do 2026 szacuje się, że wzrośnie ona do 12,77 mld dolarów, ale też popyt na jedzenie będzie rósł.

- Instalacje akwaponiczne to instalacje, które pozwalają na uprawę roślin i hodowlę zwierząt, które potem możemy spożywać w systemach zamkniętych. Jeżeli lecimy na Marsa, to takie instalacje pozwalają nam tam żyć, bo woda krąży w systemie zamkniętym. Ale są one także przydatne na naszej planecie. Przede wszystkim dlatego iż mamy coraz mniej wody, a takie systemy pozwalają ją zaoszczędzić. Usytuowane w pobliżu dużych miast sprawiają, że żywność nie musi być dowożona. Poza tym, to żywność zdrowa, wiadomo, jak odżywiamy w tych systemach rośliny i zwierzęta, nie stosujemy antybiotyków. Dodatkowym aspektem projektu jest aspekt socjalny i edukacyjny, taka instalacja ma za zadanie integrację lokalnej społeczności, stworzenie nowych miejsc pracy oraz szerzenie wiedzy o gospodarce wodnej, zmianach klimatu i zdrowej żywności - tłumaczy Katarzyna Pala, prezes WSTI-H2O Sci-Tech.

Swój projekt stworzyli razem z Norwegami, w konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Krakowską, CASE - Center for Social and Economic Research, NIVA (Norwegian Institute for Water Research), WSTI-H2O Sci-Tech (Water Science and Technology Institute - H2O SciTech) oraz The Fridtjof Nansen Foundation at Polhøgda.

W konkursie IdeaLab Call for Full Proposals są na liście rezerwowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Nad projektem pracowaliśmy 3 miesiące. Na początku uczestniczyliśmy w warsztatach, na których powstała wstępna koncepcja i wstępna ocena pomysłu. Następnie już w ramach utworzonego konsorcjum, pracowaliśmy nad detalami, to znaczy nad skalą, budżetem, głównymi założeniami itp. - opowiada Katarzyna Pala. - Jeśli chodzi o instalacje akwaponiczne, to jest to trend, który dopiero niedawno się narodził i zyskuje zwolenników. Na świecie istnieją podobne instalacje, ale ich koszt jest jeszcze zbyt wysoki, aby spopularyzować takie rozwiązania na dużą skalę, dlatego też jest ich niewiele - dodaje Katarzyna Pala.