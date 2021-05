Firma Blue Origin Jeffa Bezosa wyśle 20 lipca pierwszych sześciu turystów w kosmos. Za bilet trzeba będzie zapłacić fortunę.

Prawdopodobnie za przyjemność takiego lotu i przeżywanie przez chwilę stanu nieważkości trzeba będzie zapłacić w granicach 200-300 tysięcy dolarów. Nie po-dano jeszcze nazwisk pierwszych sześciu turystów, którzy zobaczą ziemię z dużej wysokości, na pewno jednak będą to ludzie z wyjątkowo zasobnymi portfelami. Ocenia się, ze w miarę, jak będzie się rozwijać turystyka kosmiczna, ceny za takie doznania będą spadały.

Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, oznaczać to będzie, że liderem tury-styki kosmicznej będzie założyciel i były szef firmy Amazon, który wyprzedziłby innych miliarderów planujących podobny biznes, którzy szykują swoje statki kosmiczne, jak Charles Branson czy Elon Musk.

20 lipca odbędzie się pierwszy suborbitalny turystyczny lot w kosmos na pokładzie statku New Shepard. Taką informację podała firma Blue Origin, która należy do jednego z najbogatszych ludzi na kuli ziemskiej Jeffa Bezosa.

Firma Blue Origin nie rozpoczęła jeszcze sprzedaży biletów na historyczny lot, nie podała też informacji o cenach lotów New Shepard.

Zamknięta aukcja internetowa potrwa do 19 maja, a oferty mogą wzrosnąć do 50 tys. dolarów - firma wymaga dodatkowych informacji o pasażerach i depozytu w wysokości 10 tys. dolarów w przypadku pojawienia się wyższych ofert. Następnie, od 19 maja, Blue Origin przeprowadzi publiczną procedurę przetargową - przed ostateczną aukcją online na żywo, która odbędzie się 12 czerwca.

Sprzedajemy pierwsze miejsce na aukcji, aby przynieść korzyści naszej fundacji Club for the Future – zapowiadał reklamowy film Blue Origin.

Lot będzie przebiegał na wysokości około stu kilometrów a psuła ma masywne, okna prawie trzy razy większe od okien Boeinga 747, co zapewni pasażerom niecodzienne widoki i spędzenie kilku minut w stanie nieważkości przed powrotem na ziemię.