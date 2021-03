Fryderyk 2021, nagrody muzyczne. Nominowani w kategorii "muzyka poważna". Złote Fryderyki - Jadwiga Rappé i Jan Łukaszewski

Jadwiga Rappé to słynna śpiewaczka i pedagog, której kariera obejmuje tysiące recitali, koncertów symfonicznych i przedstawień operowych w najsłynniejszych salach świata. Jan Łukaszewski to znakomity polski dyrygent, dyrektor naczelny i artystyczny Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis.

KLIKNIJ: Tu znajdziesz pełną listę nominowanych wraz z opisem wydawnictw płytowych

Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa. To członkowie sekcji poważnej oddali głosy na ogłoszonych dziś nominowanych w 10 kategoriach.