Fryderyk 2020: Kto dostał nagrody za rok 2019? [LISTA NAGRODZONYCH] Gala finałowa już 01.10.2020. Gdzie transmisja online?

Laureaci najważniejszych polskich nagród muzycznych czyli Fryderyków w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej zostaną ogłoszeni 1 października 2020 r. podczas konferencji prasowej transmitowanej w internecie. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w ramach przyszłorocznej edycji Fryderyk Festiwal. Poniżej lista wszystkich nominowanych w 2020 r.

Ogłoszenie laureatów tegorocznych nagród odbędzie się podczas uroczystej konferencji prasowej transmitowanej online na kanałach społecznościowych Fryderyk Festiwal oraz kanałach partnerów wydarzenia: portalu interia.pl, antenie Radia Zet oraz stronie tvn24.pl. Fryderyk 2020 - nominowani - na czarno laureaci kategorii: Album Roku Pop Baranovski - Zbiór



Margaret - Gaja Hornby



Mrozu - Aura



Natalia Przybysz - Jak malować ogień



Roksana Węgiel - Deluxe Album Roku Pop Alternatywny Daria Zawiałow - Helsinki



FISZ EMADE TWORZYWO - Radar



Król - Nieumiarkowania



sanah - ja na imię niewidzialna mam



Stanisław Soyka - Muzyka i słowa

Album Roku Hip Hop O.S.T.R. - Instrukcja Obsługi Świrów



PEZET - Muzyka Współczesna



PRO8L3M - Widmo



Sokół - Wojtek Sokół



Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, Lato ‘19

Album Roku Elektronika Mery Spolsky - Dekalog Spolsky



Natalia Nykiel - Origo



Novika - Bez cukru



Stachursky - 2K19



Zamilska - Uncovered

Album Roku Alternatywa Hania Rani - Esja



Łąki Łan - RAUT



Mary Komasa - Disarm



Piernikowski - The best of moje getto



Ralph Kaminski - Młodość Album Roku Muzyka Świata Eleni - Statek do Pireusu



Hańba! - 1939



Laboratorium - Pieśni Rasti



Provinz Posen - Provinz Posen



Żywiołak - Wendzki sznyt

Album Roku Metal Batushka - Hospodi



Black River - Humanoid



Hunter - Arachne



Jelonek - Classical Massacre



Nocny Kochanek - Randka w ciemność

Album Roku Rock Lion Shepherd - III



Mazolewski / Porter - Philosophia



Muniek Staszczyk - Syn Miasta



Sonbird - Głodny



VooVoo - Za niebawem

Utwór Roku Baranovski - Czułe miejsce



Daria Zawiałow - Hej! Hej!



Król - Te smaki i zapachy



Muniek Staszczyk Pola



Viki Gabor - Superhero

Fonograficzny Debiut Roku Ania Karwan



Hania Rani



sanah



schafter



Viki Gabor Teledysk Roku Daria Zawiałow - Szarówka



Dawid Podsiadło - Trofea



Ero - Przerwa techniczna



Syny - Nag Champa



Viki Gabor - Superhero Autor Roku Baranovski



Błażej Król



Daria Zawiałow



Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Patryk Kumór / Małgorzata Uściłowska



Muniek Staszczyk

Kompozytor Roku Błażej Król



Daria Zawiałow / Michał Kush



Dawid Podsiadło / Olek Świerkot



Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Patryk Kumór / Małgorzata Uściłowska



Hania Rani Album Roku Blues Agata Karczewska - I’m Not Good At Having Fun



Jamal - Czarny motyl



Natalia Sikora - Ailatan



Różni wykonawcy Chce się śpiewać (artyści niewidomi śpiewają utwory Sławka Wierzcholskiego)



Sosnowski - The Hand Luggage Studio

Album Roku Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa 4Dreamers - nb.



Czesław Mozil i Grajkowie - Przyszłości Kiedyś to były Święta



Joanna Dark, Małgorzata Kożuchowska, Szymon Majewski - Wyspa Dzieci. Piosenki Babci i Dziadka



Karimski - Club Dla Dzieci Kolory Świąt



Małe TGD - Wyspa skarbów

Konferencja odbędzie się 1 października 2020 r. w warszawskim studiu Otako, przy ul. Augustówka 22 c. Początek konferencji przewidziany jest na godzinę 13.00. Całość wydarzenia poprowadzi Marcin Prokop, a towarzyszyć mu będą przedstawiciele branży muzycznej oraz tacy artyści jak: Natalia Kukulska, Kasia Kowalska, Renata Przemyk, Kasia Stankiewicz, Igor Herbut, Andrzej Smolik, Tomasz Organek, Marcin Wasilewski, Linia Nocna, a także laureaci Złotych Fryderyków 2020 Czesław Bartkowski oraz Tomek Lipiński, którzy na oczach internautów otworzą koperty z nazwiskami 22 laureatów poszczególnych kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej. Fryderyki - to najważniejsza nagroda muzyczna na polskim rynku wręczana od 1994 roku. Od 1999 przyznaje ją powołana przez ZPAV Akademia Fonograficzna, która zrzesza ponad 1 400 członków: twórców, kompozytorów, dziennikarzy muzycznych, przedstawicieli branży fonograficznej oraz artystów nominowanych w poprzednich edycjach nagród. Laureaci wyłaniani są w drodze dwuetapowego tajnego głosowania członków Akademii. Autorką statuetki Fryderyk jest rzeźbiarka Dorota Dziekiewicz-Pilich.