Europa w pandemii: nie ma co liczyć na wesołe i huczne święta Bożego Narodzenia w tym roku

Czy złagodzić obostrzenia na czas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku i dać obywatelom w tym czasie więcej luzu, czy zachować blokady, aby nie doszło do rozlania się zarazy?

Zniesienie ograniczeń 24 grudnia spowoduje opóźnienie wzrostu liczby zakażeń do pierwszego tygodnia stycznia, ale będzie to też wzrost gwałtowny.

Według prognoz ECDC zniesienie ograniczeń 7 grudnia lub w okolicach tej daty spowoduje gwałtowny wzrost liczby zakażeń począwszy od Wigilii do Nowego Roku.

To skłoniło Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) do ostrzeżenia, że ​​blokady muszą być utrzymywane w czasie świąt Bożego Narodzenia, w przeciwnym razie jest ryzyko trzeciej fali pandemii, która zwiększy liczbę zakażeń i zgonów.

Co w tej sytuacji planują poszczególne kraje?

Niemcy

Liderzy niemieckich landów uzgodnili wspólne podejście do Bożego Narodzenia. Plany przewidują, że od 1 do 23 grudnia spotkania ograniczy się do pięciu osób z dwóch różnych gospodarstw domowych, z wyłączeniem dzieci poniżej 14 lat.

W tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie ludzie będą zachęcani do siedmiodniowej izolacji, aby upewnić się, że nie są zakażeni, nim spotkają się z krewnymi. Pracodawców zachęca się, by pozwalali pracownikom pozostać w domu.

Od 23 grudnia do 1 stycznia, obostrzenia zostaną złagodzone, aby umożliwić spotkania do dziesięciu osób z nieograniczonej liczby gospodarstw domowych.

Pokazy sztucznych ogni w Sylwestra zostaną zakazane, a na kościelne nabożeństwa zostaną nałożone ograniczenia. Zamknięte pozostaną restauracje, bary i obiekty kulturalne.