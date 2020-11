Główny wirusolog USA zapewnia dzieci: Święty Mikołaj ma „wrodzoną odporność” i nie zarazi nikogo koronawirusem, bo jest ostrożny

Gry na prezent na święta 2020 - złap je w okazyjnych cenach w Black Friday

Zbliża się Black Friday, to doskonała okazja na rozpoczęcie poszukiwań podarunków dla najbliższych. Szukasz ciekawego prezentu na święta 2020? Jaki upominek wybrać, by umilić przyjaciołom i rodzinie zimowe wieczory, kiedy niesprzyjająca aura za oknem zachęca do pozostania w domu. Znacie sposób na doskonałą zabawę w domowym zaciszu? Wspólny wieczór przy ciekawej grze! Emocje gwarantowane. Jaką grę wybrać? Koniecznie zajrzyj do naszego poradnika.