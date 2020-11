Premier Włoch: Ferie zimowe na nartach są wykluczone. Możliwe wspólne porozumienie z Francją i Niemcami w sprawie turystyki w Alpach

Według premiera Italii jeszcze przed świętami może nastąpić likwidacja wszystkich „czerwonych stref” obowiązujących w tej chwili na terenie kraju.

Jednak cały okres świąteczny będzie wymagał podjęcia konkretnych środków, aby nie powtórzyć błędu z czasu letnich wakacji, kiedy Włosi, szczególnie z okazji święta Ferragosto i tradycyjnego długiego sierpniowego weekendu, rozjechali się po całym kraju, co przyspieszyło nadejście drugiej fali koronawirusa.

- Nie możemy sobie pozwolić na powtórkę sytuacji z wakacji. Zgoda na wszystkie zwyczajowe spotkania związane z okresem świątecznym oraz feriami jest niedopuszczalna. – stwierdził w poniedziałek wieczorem w telewizji LA7 Conte cytowany przez Agencję ANSA. – Wszystko co wiąże się z feriami, w tym działalność wyciągów narciarskich, jest bardzo trudne do kontrolowania. Razem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel rozmawiamy o opracowaniu wspólnego planu działania. W tym sezonie ferie na śniegu są niemożliwe, po prostu nie możemy sobie na to pozwolić. – zapowiedział włoski premier.