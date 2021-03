Eksperci ostrzegają użytkowników serwisu sprzedażowego. "Przestępcy nakłaniają do wpisania danych karty płatniczej na fałszywych stronach"

- Sprzedający na portalu OLX, uważajcie‼ Nasz zespół zaobserwował nowe warianty już znanego oszustwa, w którym przestępcy nakłaniają do wpisania danych karty płatniczej na fałszywych stronach. Tym razem korzystają z wizerunku Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej InPost- czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych przez CERT Polska.

Eksperci wyjaśniają, że schemat działania oszustów pozostaje bez zmian. Jak tłumaczą, przestępcy kontaktują się z ofiarą przez komunikator WhatsApp w sprawie rzeczywiście sprzedawanych przedmiotów. Wysyłany jest przy tym link do fałszywego serwisu firmy kurierskiej, np. InPost.

Testy na przeciwciała koronawirusa do kupienia w... Biedronce

Niedzielski: Wracamy do trybu nauki zdalnej. Co z przedszkolami i żłobkami?

Lockdown. Od soboty zamknięte galerie handlowe. Co z zakazem przemieszczania?

- Na takiej fałszywej stronie ofiara nakłaniana jest do podania szczegółowych danych karty płatniczej w celu rzekomego odebrania opłaty za wystawiony przedmiot. Od dłuższego czasu obserwujemy też, że przestępcy wysyłają grafiki z fałszywym regulaminem, aby zwiększyć wiarygodność całego oszustwa- napisano.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ESET ostrzegają przed najnowsza kampania spamową. Chodzi o maile reklamujące nowy, cudowny krem do twarzy.

W najnowszej kampanii cyberprzestępcy reklamują fałszywy preparat o nazwie Nulavance, który zapewni "wyraźnie młodszy wygląd” czy „wygładzi zmarszczki”. Niestety, nie zadziała. Zainteresowanie ofertą może przyczynić się do utraty danych i pieniędzy.

Jak ostrzegają eksperci ESET, po kliknięciu w grafikę, dołączoną do maila z reklamą, zostajemy przekierowani do formularza. Żąda on od nas m.in. podania szczegółowych danych teleadresowych, a w kolejnym kroku także danych karty płatniczej.