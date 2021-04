Dworczyk: We wtorek przedstawimy nowy kalendarz szczepień

- Do 10 maja wszyscy będziemy mieli wystawione e-skierowanie, czyli wszyscy pełnoletni Polacy będą mieli wystawione takie skierowanie, a w konsekwencji będą mogli się rejestrować- zapowiedział w poniedziałek wieczorem pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk w "Gościu Wydarzeń" w Polsacie. We wtorek ma zostać przedstawiony "szczegółowy harmonogram".

- Możemy przyspieszyć, więc przyspieszamy - do 10 maja wszyscy Polacy, do 18. roku życia będą mieli wystawione e-skierowanie - poinformował szef KPRM.

Ponadto ma zostać zmienione rozporządzenie zgodnie z którym, w momencie, w którym pojawi się realne zagrożenie zmarnowania szczepionki, "będzie można ją wykorzystać, szczepiąc każdą osobę powyżej 18-tego roku życia". - Te zasady do tej pory były obwarowane nieco mocniejszymi restrykcjami. Teraz je rozluźniamy- mówił i dodał, że jest to odpowiedź na "aktualną sytuację".

Dworczyk tłumaczył także, że co kilka dni "aktualizowane są harmonogramy dostaw" i pochwalił się, że zwiększone zostaną dostawy szczepionki Pfizera. - Widać, że producenci przyspieszają, a w konsekwencji również my możemy wykorzystywać moce punktów, których mamy w Polsce ok. 7 tys., a które do tej pory nie wykorzystywały potencjału ze względu na brak szczepionek - wyjaśnił.