Dworczyk: W przyszłym tygodniu rusza kampania zachęcająca nastolatków do szczepień

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że w przyszłym tygodniu rozpocznie kampania mająca zachęcić młodzież do zaszczepienia się przeciwko Covid-19. - Będą w niej brali udział influencerzy, osoby bardzo aktywne w social mediach i też jesteśmy przekonani, że liczba tych osób będzie, procent tych osób będzie systematycznie wzrastał – mówił minister w Polskim Radiu.

Pełnomocnik rządu ds. szczepień pytany był na antenie Polskiego Radia, ilu Polaków bierze udział w całym procesie szczepiennym, włącznie z rejestracją i samym szczepieniem. – Jest to około 15 milionów 200 tysięcy osób, czyli około 48 proc. osób pełnoletnich, osób uprawnionych do szczepienia. Codziennie przyrasta około 200 tysięcy osób. Liczba tych, którzy się rejestrują na kolejne szczepienia, a my od zeszłego piątku, czyli dokładnie od tygodnia, rozwijamy kolejną kampanię profrekwencyjną, której celem jest zachęcenie do rejestracji i szczepień. Tak że krótko mówiąc, mamy w tej chwili w procesie około 48 proc. osób uprawnionych, pełnoletnich osób uprawnionych i ta liczba systematycznie przyrasta – odpowiedział Michał Dworczyk.

Oddzielna statystyka i kampania dla nastolatków Jak wskazał szef KPRM, rząd prowadzi oddzielną statystykę dla nastolatków. - W tej chwili jeżeli mówimy o tej grupie 16-17 lat, to jest około 15 proc. To grupa, która od kilku dni może się rejestrować. Cały czas też doskonalimy system rejestrowania i szczepienia, tak żeby to było jeszcze prostsze, bardziej intuicyjne i łatwe w obsłudze, realizacji – tłumaczył.

Dworczyk wyjaśnił, że rząd w grupie najmłodszych osób, które będą się szczepiły, chce prowadzić „oddzielną, dedykowaną kampanię profrekwencyjną”. - Ona zacznie się już w przyszłym tygodniu. Będą w niej brali udział influencerzy, osoby bardzo aktywne w social mediach i też jesteśmy przekonani, że liczba tych osób będzie, procent tych osób będzie systematycznie wzrastał – stwierdził minister.

Dworczyk: Dynamika zapisów powoli spada Szef KPRM stwierdził, że odsetek osób, które wchodzą do systemu szczepień, jest zadowalający. - Natomiast należy cały czas myśleć o tym, co będzie się działo za tydzień, kilka tygodni, kilka miesięcy. Tutaj musimy jasno sobie powiedzieć, że dynamika zapisów powoli spada. Dlatego, że w tej chwili już są wszystkie roczniki dopuszczone do rejestracji – mówił.

Dodał, że największe zainteresowanie zarejestrowaniem osób, które są do tego uprawnione, już minęło i teraz musimy się nastawić na przyjmowanie zapisów osób, które „nie były tak zdeterminowane jak w tych pierwszych grupach”. - Polacy zainteresowani szczepieniem, tylko po prostu ze względu na to, że są świadomi tego, że trzeba się zaszczepić, zapisują się. Też zaczął się taki etap, kiedy musimy główny nacisk kłaść na przekonywanie Polaków do szczepień – mówił Dworczyk.

Minister wskazał, że w tej chwili „przeszliśmy od walki z tym największym wyzwaniem, jakim był brak szczepionek, do działań na rzecz przekonywania Polaków, że musimy jak najszybciej zarejestrować się i zaszczepić” - Bo to jedyny sposób, żeby wygrać z pandemią i jest to nasza ogólnonarodowa, ponadpartyjna sprawa i jest to wyzwanie, które stoi nie tylko przed rządem, ale całym społeczeństwem – stwierdził Michał Dworczyk.

Z Narodowego znika szpital tymczasowy