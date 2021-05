Zmiany w programie szczepień. Dworczyk: Mniejsze zainteresowanie 16- i 17-latków

Pełnomocnik rządu ds. szczepień przekazał, że od północy dzisiaj zgłosiło się, jeśli chodzi o 16- i 17-latków, nieco ponad 40 tysięcy osób. - To na razie niewielki poziom zainteresowania. Nie chcę podać dokładnego procentu, dlatego że nie chcę popełnić pomyłki, ale jest wyraźnie mniejsze zainteresowanie niż wcześniejszych roczników. Będziemy nad tym pracować, realizując kampanię profrekwencyjną – stwierdził.

Od poniedziałku wejdą w życie również nowe przepisy dotyczące oczekiwania na przyjęcie dawki preparatu. - Przekroczyliśmy 16 milionów szczepień. Dzisiaj od północy mogą rejestrować się osoby, które ukończyły 16 rok życia. Od dzisiaj działa też skrócony termin rejestracji dla ozdrowieńców. To daje nam grupę 1,5 milionów osób w systemie – przekazał na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.

Szybsze przyjecie drugiej dawki

Od poniedziałku każdy, kto będzie szczepił się AstraZeneką, czy inną szczepionką, będzie miał umawiany termin za pięć tygodni, czyli 35 dni. Natomiast te osoby, które wcześniej się zaszczepiły i miały wyznaczony dłuższy termin na drugą dawkę, mogą próbować się przerejestrować, czyli skrócić sobie ten czas oczekiwania.

Szybsze szczepienie ozdrowieńców

Dworczyk przekazał, że od 17 maja zaczyna działać skrócony termin rejestracji dla ozdrowieńców. - Do tej pory trzeba było czekać 90 dni, teraz po 30 dniach ozdrowieńcy mogą się rejestrować. Jest to grupa ok 1,5 miliona osób – mówił minister.

Pilotażowe szczepienia w zakładach pracy

17 maja rozpoczęły się także pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. - Normalne szczepienia dla ponad 900 zgłoszonych firm rozpoczną się od najbliższego poniedziałku – przekazał Dworczyk.