Kiedy polska szczepionka na Covid-19? Termin jest dość odległy

Okazuje się więc, że ewentualna produkcja preparatu w naszym kraju nieprędko się rozpocznie. Jak poinformowało RMF FM, powołując się na rozmowę z prezesem Agencji Badań Medycznych Radosławem Sierpińskim, jeśli patenty na szczepionkę zostałyby odblokowane, to Polska potrzebowałaby roku na ewentualne przygotowanie do produkcji szczepionek przeciw Covid-19.

Bowiem rodzime firmy farmaceutyczne musiałyby najpierw opracować zaplecze technologiczne produkcji szczepionek, czyli uzyskać potężne dofinansowanie, potem kupić linie technologiczne, bioreaktory oraz cały niezbędny sprzęt.

RMF FM wskazuje ponadto, że zdaniem ekspertów nawet uwolnienie patentów, nie oznacza jeszcze skutecznej produkcji szczepionek dobrej jakości, gdyż firmy farmaceutyczne mogą „zawsze zachować dla siebie wiele tajników technologicznych”. - Sam patent to „przepis na”. To jest książka, która opisuje dokładnie cały proces technologiczny. Nawet gdyby doszło do uwolnienia takich patentów to nie jest tak, że jutro zaczniemy w Polsce produkować szczepionki na tym przepisie – powiedział radiu szef ABM.