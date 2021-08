Dworczyk: W Kabulu czeka blisko 100 osób na ewakuację

Trwa ewakuacja Polaków i współpracowników naszego kontyngentu wojskowego z Afganistanu. Do tej pory w Warszawie wylądowały trzy samoloty z osobami ewakuowanymi z Kabulu. Ostatni wylądował w piątek o drugiej w nocy.

Jak przekazał na antenie TVP1 szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, na pokładzie ostatniego rejsu znajdowało się kilkadziesiąt osób. Byli to głównie Afgańczycy - współpracownicy Polski i krajów sojuszniczych, a także polska dziennikarka, której Dworczyk podziękował za pomoc w ewakuacji.

Międzylądowania w Uzbekistanie

Minister przyznał, że za każdym razem „w ramach mostu powietrznego, który został utworzony między Polską a Afganistanem” jest międzylądowanie w Uzbekistanie. - Wynika to z tego, że w Afganistanie mogą lądować tylko statki powietrzne wojskowe, w związku z tym samoloty wojskowe latają między Uzbekistanem a Kabulem, a w Uzbekistanie przechodzą wszyscy ewakuowani bezpośrednio do samolotów cywilnych i z Uzbekistanu lecą do Warszawy – tłumaczył.