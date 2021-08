Lewica chce zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego przez prezydenta. „To nie czas na urlopy”

– Złożyliśmy dzisiaj wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w temacie kryzysu uchodźczego, w temacie problemów z pomocą humanitarną – oświadczył w czwartek poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Polityk dodał, że prezydent Andrzej Duda „wciąż jest na urlopie, a jako głowa państwa powinien wziąć odpowiedzialność, za to, żebyśmy mieli jasno stanowisko jak Polska i polski rząd będzie zachowywała się w sprawie uchodźców i kryzysu humanitarnego”. - Andrzej Duda powinien wrócić z urlopu, bo to nie jest czas na urlopy. Jeżeli walą się sprawy w Polsce, na granicy, za granicą, a przypominam, że w Afganistanie zginęło 43 osoby z polskich wojskowych, to miejsce Andrzeja Dudy jest w Polsce i w Pałacu Prezydenckim i próba konsolidacji sił politycznych – mówił.