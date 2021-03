Duże zmiany dla pieszych i kierowców. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 czerwca. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Z kolei kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych , będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość, "aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego".

Co ważne, ustawa wprowadza zakaz używania telefonów komórkowych oraz "innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową."

Zmieni się także dopuszczalna prędkość pojazdów w obszarze zabudowanym. Niezależnie od pory dnia, będzie to 50 km/h. Dotychczas nocy, czyli od godziny 23 do do 5 rano, dopuszczalna prędkość na takim obszarze wynosiła 60 km/h.