Prawo o ruchu drogowym. Pieszy ma mieć pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Na terenie zabudowanym prędkość do 50 km/h przez całą dobę

Omawiane w Sejmie zmiany w Prawie o ruchu drogowym przewidują rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię drogi po przejściu dla pieszych. W projekcie ustawy przygotowanej przez rząd przewiduje się uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na

drogach szybkiego ruchu (autostrady i drogi ekspresowe).

Pieszy pod szczególną ochroną

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Co to oznacza: Wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszego nie tylko gdy już jest na przejściu dla pieszych (tak jak jest obecnie), ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem.

Jazda na zderzak

Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.