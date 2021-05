Czy to romans Billa Gatesa z pracownicą firmy Microsoft doprowadził do jego rozwodu z żoną?

Gates zrezygnował ostatecznie z kierowania Microsoft 13 marca 2020 roku, zaledwie trzy miesiące po ponownym wyborze go na to stanowisko. W komunikacie podano, że miliarder chce skupić się na innych formach działalności, w tym wspomnianej działalności filantropijnej, i dodano, że na-dal będzie doradcą prezesa Microsoftu Satyi Nadelli.

W grudniu 2019 roku – jeszcze przed zakończeniem śledztwa - Gates został ponownie wybrany na zgromadzeniu akcjonariuszy do zarządu Microsoft. Kiedy sprawa przestała być tajemnicą, członkowie zarządu obawiając się, że intymne relacje Gatesa z kobietą były „niewłaściwe” i mogłyby za-szkodzić wizerunkowi firmy, zdecydowali o losie miliardera. W ramach wielu rozmów prowadzonych z przedstawicielami Microsoftu, wspomniana kobieta prosiła, by żona Billa Gatesa przeczytała jej list. Nie wiadomo, czy tak się stało?

Sprawa, która dopiero teraz ujrzała światło dzienne sprawiła, że Microsoft zapowiedział zmianę w sposobie rozptrywania skarg pracowników dotyczących molestowania i dyskryminacji. Obiecano również wprowadzenie dodatkowych szkoleń i zwiększenie liczby pracowników działu HR.

Nie był to jedyny problem Billa Gatesa. Jak donosi amerykańska bulwarówka The Daily Beast miliarder spotykał się przez kilka lat z Jeffrey’em Epsteinem. Ten ostatni zmarł w więzieniu i był oskarżony o zorganizowanie siatki kobiet, które na jego polecenie oferowały seksualne usługi bogatym i wpływowym osobom.

Bill Gates nie korzystał z tych usług, ale już sam fakt, że spotykał się z podejrzanym milionerem głównie w jego wspaniałej nowojorskiej rezydencji doprowadzało do furii żonę Gatesa. Zwłaszcza po tym, jak pojawiły się niekorzystne informacje o Epsteinie.

Jak donosi The Daily Beast, Melinda Gates była wściekła z powodu kontaktów Billa z Epsteinem i nie kryła niechęci do milionera, gdy spotkała go we wrześniu 2013 roku, po tym, jak para odbierała nagrodę za działalność ich fundacji w jednym z nowojorskich hoteli. Jak piszą dziennikarze bulwarówki, gniew Melindy miał doprowadzić do ostatecznego zerwania kontaktów obu panów.

Wall Street Journal pisze, że rzeczniczka Billa Gatesa po-wiedziała w 2019 o kontaktach miliardera z Epsteinem tylko w sprawach dotyczących jego działalności filantropijnej i potem bardzo tego żałował.