Bill Gates spędzał weekendy z Ann Winblad, swoją byłą przyjaciółką. Żona mu na to pozwalała

Byli kochankowie podtrzymali swoją wakacyjną tradycję, a Bill spędzał weekend z Ann w jej domu na plaży na Outer Banks w Północnej Karolinie. Dziwny układ budzi teraz zainteresowanie, gdy jedna z najbogatszych par na świecie rozstaje się po 27 latach spędzonych razem i do podziału jest fortuna o wartości 130 miliardów dolarów.

Bill i Melinda mieli od dziesięcioleci umowę, że Bill może co roku spędzać weekend na plaży ze swoją byłą dziewczyną. Bill umawiał się z Ann Winblad, 70-letnią dziś kobietą, w latach 80. Ich relacje ustały w 1987 roku, kiedy Bill Gates poznał swoją przyszłą żonę Melindę.

Amerykański miliarder Bill Gates, który rozwodzi się z Melindą co roku spędzał długie weekendy na plaży sam na sam ze swoją byłą dziewczyną, Ann Winblad. Starał się nawet o jej zgodę na poślubienie Melindy – przebywając w dziwacznej, trwającej umowie z żoną.

Ann była podobno bardziej gotowa do małżeństwa niż Bill, ponieważ on pracował dzień i noc, aby stworzyć imperium Microsoftu. Jednak para utrzymywała przyjaźń i w artykule z 1997 roku w magazynie TIME Bill powiedział: Kiedy byłem sam, myśląc o poślubieniu Melindy, zadzwoniłem do Ann i poprosiłem o zgodę.

Ann zaaprobowała to, a byli kochankowie - z błogosławieństwem Melindy - utrzymywali tradycję corocznych wakacji i Bill spędzał weekend z Ann w jej domku na plaży na Outer Banks. Para spędza swój urlop każdej wiosny. latając na paralotni i spacerując po plaży.

Ann wspominała: Dzielimy się naszymi przemyśleniami na temat świata i nas samych. I dziwimy się, że jako młodzi ludzie, którzy osiągnęli swoje cele, rozpoczęliśmy wielką przygodę na obrzeżach mało znanego przemysłu. Dzięki temu znaleźliśmy się w centrum niesamowitego wszechświata.