Czy Marsz Niepodległości 2021 się odbędzie? Robert Winnicki po decyzji sądu dot. uchylenia rejestracji wydarzenia cyklicznego

Poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego, założyciel Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Winnicki ocenił w rozmowie z polskatimes.pl, że decyzja sądu apelacyjnego jest niezrozumiała. – Będziemy organizować Marsz Niepodległości po raz dwunasty. Ustawa o zgromadzeniach cyklicznych wyraźnie mówi o tym, że można się ubiegać o takie zgromadzenie, jeśli się organizuje je rok po roku. My mieliśmy takie zgromadzenie do ubiegłego roku, ponieważ trzeba to co kilka lat odnawiać, zgodnie z ustawą i w tym roku taki wniosek złożyliśmy. Wojewoda je przyznał. A sądem sądem, a sprawiedliwość jest gdzie indziej – parafrazując znaną komedię – mówił.