Czwarta fala koronawirusa już w Europie Zachodniej? Dziesiątki tysięcy zakażeń

Zdaniem ekspertów, czwarta fala koronawirusa dotrze do Polski wczesną jesienią, prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września. Nie oznacza to jednak, że w tym samym momencie wirus zaatakuje wszystkie państwa europejskie. Wygląda bowiem na to, że Europa Zachodnia już zaczyna mierzyć się z czwartą falą zakażeń koronawirusem.

We wtorek 6 lipca podano, że w ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii zdiagnozowano 14,1 tys. zakażeń koronawirusem. To największy wynik od lutego bieżącego roku.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie tego samego dnia poinformowano o ponad 28,7 tys. zakażeń. Ostatni raz tak wysoki wynik zanotowano na Wyspach pod koniec stycznia. Tendencja w obu krajach jest wzrostowa.

Wzrosty, choć – przynajmniej na razie – dużo mniejsze, widać też m.in. w Portugalii.

100 tys. zakażeń dziennie?

Co gorsza, prognozy ekspertów sugerują, że czwarta fala może być silniejsza, niż poprzednia. W szczycie zimowej fali w Wielkiej Brytanii notowano ponad 60 tys. zakażeń koronawirusem dziennie. Teraz, zdaniem brytyjskiego ministra zdrowia Sajida Javida, przewidywania mówią o nawet 100 tys. zakażeń w ciągu jednej doby.