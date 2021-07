Izrael: czy najnowszy wariant koronawirusa pokonał "szczepionkową zaporę"? Delta może przynieść powrót ograniczeń

Ale Ran Balicer, szef krajowego panelu ekspertów ds. CO-VID-19, podkreśla, że jest za wcześnie, aby dokładnie ocenić skuteczność szczepionki przeciw wariantowi Delta.

Wynika to częściowo z ogólnej niskiej liczby przypadków wśród w pełni zaszczepionych Izraelczyków, a także dlatego, że narażenie na wirusa i prawdopodobieństwo poddania się testom nie są równomiernie rozłożone w populacji, co dodatkowo komplikuje wysiłki zmierzające do wyciągania wniosków na temat danych.

Balicer, także dyrektor ds. innowacji w Clalit, największej izraelskiej organizacji utrzymania zdrowia (HMO), po-wiedział AFP, że pojawienie się Delty doprowadziło do ogromnej zmiany dynamiki transmisji wirusa.