Coraz ciaśniej na Marsie. Do lądowników USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich dołączył chiński

Plany przewidują, że łazik pozostanie krótko w lądowniku, a po przejściu testów, rozpocznie badania wybranego rejonu Marsa. "To historyczny moment , bo Chiny po raz pierwszy pozostawiły ślad na Marsie, co jest ważnym krokiem w eksploracji kosmosu" – podała agencja informacyjna Xinhua.

Chiny wcześniej wylądowały na Księżycu, ale dotarcie na Marsa było dużo trudniejsze, bo potrzebne do tego są ochronne osłony przed wysoką temperaturą podczas wejścia w atmosferę Marsa. Potrzebne są też do tego rakiety, które w określonym czasie redukują prędkość oraz specjalne spadochrony. Do lądowania na Księżycu potrzebne są tylko rakiety minimalizujące prędkość w ostatniej fazie lotu, a spadochrony potrzebne są jedynie przy do powrocie na Ziemię.