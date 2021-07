Chwedoruk: Ostatnie tygodnie w działaniach PiS to tygodnie chaosu

Panie profesorze, po co PiS wyszedł z ustawą anty-TVN? Z tego, co mówi się ostatnio, zamierza „iść na ostro”, doprowadzić do uchwalenia tej ustawy.

Ja też nie wiem, po co. Generalnie, ostatnie tygodnie w działaniach Prawa i Sprawiedliwości, po Polskim Ładzie, to tygodnie chaosu, w których nieprzemyślana decyzja goniła nieprzemyślaną decyzję. Pałac Saski - idealny temat dla opozycji jako symbol. W skomplikowanych czasach, nieuchronnych napięciach budżetowych, przy faktycznym niszczeniu tkanki miejskiej przez deweloperów - mamy plan budowy zupełnie sztucznego pałacu rosyjskiego kupca, do tego dochodzi zaskakująca decyzja związana z zakupami broni w Stanach Zjednoczonych, zakupami bardzo poważnymi, a sprawiająca wrażenia podjętej w bardzo krótkim czasie, do tego podpis pod deklaracją zaakceptowaną przez kilka partii europejskiej skrajnej prawicy - to tylko przykłady niektórych z takich chaotycznych decyzji. Zbawieniem dla PiS-u było, paradoksalnie, pojawienie się Donalda Tuska.