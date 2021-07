Ultimatum Komisji Europejskiej dla Polski. Czy grożą nam kary finansowe za nieprzestrzeganie wyroku TSUE? Kiedy wyrok TK?

Komisja Europejska daje Polsce czas do 16 sierpnia 2021 r. na informację czy Polska podporządkuje się do orzeczenia TSUE. W przeciwnym wypadku grozi nam karami finansowymi.

Wysłaliśmy do Polski list z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób stosuje środki tymczasowe i niedawne orzeczenie TSUE w celu ochrony niezawisłości sędziowskiej - poinformowała we wtorek wieczorem szefowa KE Ursula von der Leyen. Jak dodała "KE nie zawaha się skorzystać ze swoich uprawnień wynikających z traktatów".

Komisja Europejska dała rządowi czas na pisemną odpowiedź. Polska musi to zrobić do 16 sierpnia. Urzędnicy KE mówią o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zgodnie z wyrokiem TSUE w Luksemburgu. Jest możliwe, że Polska do tego czasu zadeklaruje, że coś w tej sprawie zrobi. Zdaniem urzędników byłby to krok w dobrą stronę.