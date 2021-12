Centralny Port Komunikacyjny. Korea wyłoży pieniądze na budowę lotniska pod Warszawą Piotr Wróblewski

Korea Południowa wyłoży pieniądze na budowę CPK. Wkrótce powstanie spółka do której wejdą szefowie lotniska Inchon (pod Seulem). - To kamień milowy na drodze do stworzenia tu globalnego portu przesiadkowego - mówił Noh Hyeong Ouk minister ziemi, infrastruktury i transportu Korei Południowej.