Brazylia: Jair Bolsonaro zdymisjonował ministra obrony. Najwyżsi oficerowie podali się do dymisji

Szefowie brazylijskiej armii, marynarki wojennej i sił powietrznych złożyli solidarnie rezygnację po tym, jak prezydent Jair Bolsonaro usunął z urzędu ministra obrony. Był to protest wojskowych przeciw przejęciu przez Bolsonaro nadmiernej kontroli nad wojskiem. Do dymisji podali się dowódca lotnictwa Antonio Carlos Moretti Bermudez, marynarki wojennej Ilques Barbosa Junior i dowódca armii Edson Leal Pujol. To pierwszy raz w historii Brazylii, kiedy tak wysocy wojskowi ustąpili wspólnie w wyniku sporu z prezydentem.