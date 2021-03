Wenezuela: Nicolas Maduro chce wymienić ropę naftową na szczepionki. Ale wydobycie surowca leży

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zaproponował zapłatę za szczepionki przeciwko koronawirusowi ropą naftową. Eksport ropy naftowej dotkniętego kryzysem kraju spadł do najniższego poziomu od dziesięcioleci, odkąd Waszyngton nałożył sankcje na państwową firmę naftową Petroleos de Venezuela w 2019 roku. Wenezuelski eksport do Stanów Zjednoczonych został całkowicie odcięty, co zniechęciło wielu innych klientów również do kupowania wenezuelskiej ropy.