Białoruś: Aresztowana Julia Słucka, szefowa białoruskiego Press Clubu. Rewizje w mieszkaniach kierownictwa organizacji

Julia Słucka została aresztowana we wtorek 22 grudnia rano na lotnisku w Mińsku. Jak informuje Press Club Polska, wraz z rodziną wracała ona z zagranicznego urlopu. We wtorek w jej domu odbywało się przeszukanie, a zatrzymana została przewieziona do Departamentu Dochodzeń Finansowych. Julia Słucka jest założycielkę i prezeską Press Clubu Belarus.

- W tym samym czasie służby specjalne weszły do domów Alli Szarko – dyrektorki programowej Press Clubu Belarus, Sergieja Olszewskiego – dyrektora biura PCB i Sergieja Jakupowa – dyrektora Akademii PCB. W mieszkaniach tych osób także trwają przeszukania - informował Press Club Polska.

Jak podał na Twitterze dziennikarz Andrzej Poczobut, członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi, władze uzasadniły zatrzymanie Słuckiej oraz innych osób z kierownictwa Press Club Belarus podejrzeniami o uchylanie się od płacenia podatków.