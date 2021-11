Rzecznik MSZ o rozmowie Merkel–Łukaszenka: To kwestia wyboru. My dokonaliśmy innego niż Merkel

W poniedziałek wieczorem biuro prasowe niemieckiego rządu przekazało informację o telefonicznej rozmowie kanclerz Niemiec Angeli Merkel z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką. Jej tematem była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej oraz kryzys humanitarny, do jakiego tam doszło.

Jak podaje białoruska agencja informacyjna BelTA, omówiono sposoby złagodzenia kryzysu. BelTA dodaje, że poruszono także aspekt "wsparcia dla uchodźców poprzez niesienie im pomocy humanitarnej"

Dyskusja Merkel i Łukaszenki miała trwać około 50 minut. Ustalono, że będą kolejne rozmowy na ten temat.

Rozmowa wywołała duże emocje wśród polskich komentatorów.

"Białoruskie media informują, że odbyła się rozmowa telefoniczna Łukaszenki z Merkel. Niezależnie od tego, kto do kogo zadzwonił to reżim w Mińsku osiągnął jeden ze swoich celów - zmusił Berlin do negocjacji i uznania go de facto. I jest to zła wiadomość" – napisał na Twitterze Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Ekspert stwierdził, że Łukaszence udało się zmarginalizować polski rząd.