Antony Blinken w siedzibie ONZ w Nowym Jorku: Stoimy przed widmem agresji. Siły Rosji szykują się do ataku na Ukrainę w najbliższych dniach

Wszystko wskazuje na to, że Rosja szykuje się do wejścia na Ukrainę - oznajmił prezydent Joe Biden. Szef dyplomacji USA Anthony Blinken niespodziewanie wystąpi podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ. -…

W tym czasie sytuacja wokół Ukrainy gęstniała, dochodziły sprzeczne informacje o atakach i prowokacjach na wschodzie kraju. Jednocześnie zachodnie źródła mówiły, że tak naprawdę Moskwa nie wycofuje swoich sił z granicy. Wręcz przeciwnie, przybywać mają nowe oddziały.

- Ważne jest też to, że informacje wskazują na to, że siły Rosji szykują się do ataku na Ukrainę w najbliższych dniach - mówił Blinken. Ostrzegał przed prowokacjami. - Może być to atak bombowy w Rosji, odkrycie masowych grobów. Tego typu działania zostaną określone jako "masowe ludobójstwo" - zaznaczył.