USA: Rosja ściąga wojska nad granicę i gromadzi krew. „Dowody wskazują, że Rosja ruszyła w kierunku nadchodzącej inwazji” OPRAC.: Grzegorz Kuczyński

Rosja może zaatakować w każdej chwili - ostrzega Zachód fot. MIL.RU

Wszystko wskazuje na to, że Rosja szykuje się do wejścia na Ukrainę - oznajmił prezydent Joe Biden. Szef dyplomacji USA Anthony Blinken niespodziewanie wystąpi podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ. - Dowody wskazują na to, że Rosja podjęła kroki w kierunku nadciągającej inwazji, to kluczowy moment - oznajmiła ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.