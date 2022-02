Donbas: Ukraińcy pod ostrzałem. Niepokojące słowa rzecznika Kremla

Tymczasem rzecznik Kremla mówi o „nasileniu prowokacyjnych działań Kijowa na linii rozgraniczenia w Donbasie w trakcie ostatniej doby”.

- W ciągu ostatnich 24 godzin słyszeliśmy doniesienia, że Rosja utrzymuje na granicy ogromny potencjał uderzeniowy, ale mówimy o naszym własnym terytorium. Ale nikt, ani jeden przedstawiciel Zachodu, nie mówi o ogromnych możliwościach uderzeniowych ukraińskich sił zbrojnych na linii demarkacyjnej. W połączeniu z działaniami prowokacyjnymi, które nasiliły się dopiero w ciągu ostatnich 24 godzin lub kilku dni, jest to bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja – oświadczył rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Taka wypowiedź ze strony rzecznika Kremla musi budzić niepokój. To przygotowywanie informacyjnego gruntu pod decyzję o wkroczeniu armii rosyjskiej (już oficjalnie) do Donbasu pod pretekstem obrony obywateli rosyjskich. Moskwa próbuje sprowokować Ukraińców do ostrzału, by potem zorganizować krwawą prowokację, zrzucając winę na Kijów.