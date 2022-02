Rosja wyrzuciła wiceszefa ambasady USA. Amerykanie zapowiadają odwet

Gorman pełnił funkcję szefa misji dyplomatycznej USA w Moskwie po tym, jak w 2019 roku zrezygnował mianowany przez prezydenta Donalda Trumpa ambasador Jon Huntsman. Po tym, jak Joe Biden mianował na ambasadora Johna Sullivana, Gorman nadal pełnił funkcję zastępcy szefa misji.

- Działania Rosji przeciwko naszemu zastępcy szefa misji były niesprowokowane i uważamy to za krok eskalacyjny i rozważamy naszą odpowiedź - powiedział rzecznik Departamentu Stanu. - Wzywamy Rosję do zakończenia bezpodstawnego wydalania amerykańskich dyplomatów i personelu oraz do produktywnej pracy nad odbudową naszych misji - dodał rzecznik.