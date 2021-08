Andrzej Zybertowicz: Świat znalazł się w dryfie i osuwa się w nieznane

Polska miała kilka lat dobrej koniunktury międzynarodowej. Dziś jesteśmy osamotnieni. Co się zmieniło?

Kto w takim razie dzisiaj ma dobrą koniunkturę? Potrafi pan wskazać takie państwo?

Chodzi mi o cykl polityczny. Gdy Andrzej Duda i PiS obejmowali władzę w 2015 r., wydawało się, że Zachód wchodzi w fazę przebudowy. Minęło sześć lat i główny nurt polityczny odzyskał kontrolę. Koniec rekonfiguracji?

Pytanie raczej powinno brzmieć: jak długo uda się temu głównemu nurtowi na Zachodzie utrzymać tę kontrolę, którą pan przed chwilą wskazał. Żyjemy w czasach głębokiej przemiany technologicznej. Amerykański prezydent Joe Biden wprost ostrzega, że cyberataki mogą doprowadzić do prawdziwej wojny kinetycznej. To jego słowa sprzed kilku dni. Sam od książki „Samobójstwo Oświecenia?”, wydanej w roku 2015, rozwijam tezę, że szybki rozwój rzeczywistości cyfrowej coraz silniej destabilizuje rzeczywistość analogową - cyber podważa real. Dziś to lepiej widać. W efekcie cały świat znalazł się w dryfie. I to nie jest dryf po płaskim, tylko raczej osuwanie się w nieznane.