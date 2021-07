Amerykanie nie będą musieli szczepić się trzecią dawką Pfizer. Jest decyzja ministerstwa zdrowia

Swoje stanowisko na temat ewentualnej trzeciej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi przedstawiła też Światowa Organizacja Zdrowia. Czołowi przedstawiciele WHO zaapelowali do państw na świecie, aby te nie zamawiały dodatkowych dawek szczepionek. Argumentowano, że do dziś wiele biedniejszych krajów nie otrzymało jeszcze podstawowej partii szczepionek dla swoich obywateli. W wypowiedziach działaczy WHO pojawiała się też krytyka pod adresem Pfizera.