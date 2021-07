Amerykańskie ogrody zoologiczne szczepią niektóre zwierzęta przeciwko Covid-19

NOWE Kara za brak OC. Typy kar za brak OC w Europie. Można m.in. trafić do więzienia lub stracić prawo jazdy

Wysoka grzywna, utrata prawa jazdy, konfiskata pojazdu, a nawet pozbawienie wolności może grozić za brak ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w niektórych europejskich krajach. W Polsce najwyższą karę zapłacą kierowcy nieubezpieczonych ciężarówek - 8400 zł czyli ok. 1880 euro. Właściciele samochodów osobowych muszą się liczyć z sankcją w wysokości 5600 zł czyli ok. 1250 euro. Dla porównania, w Belgii najwyższa kara może sięgnąć nawet 8 tys. euro. Można tam także trafić na pół roku do więzienia